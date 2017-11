Ranocchia titolare & il portafortuna Chievo

L'ultima da titolare: un anno fa

Ranocchia torna titolare esattamente un anno dopo dall'ultima volta. Era il 2 dicembre 2016 e l'Inter di Pioli perdeva 3-0 a Napoli, con i gol di Zielinski, Hamsik e Insigne. Da quel momento, tutto è cambiato. A gennaio, l'ex capitano dell'Inter va in prestito all'Hull City dopo un periodo non facile della sua carriera. Ma Ranocchia con i Tigers ritrova il sorriso e anche la continuità, visto che è titolare fisso con 15 presenze e 2 gol. In estate sceglie di nuovo l'Inter, con Luciano Spalletti in panchina e tanta voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista in quella squadra che ha sempre sostenuto con umiltà e dedizione. "Spalletti? Andrea lo adora, dice che finalmente l'Inter ha trovato un maestro di calcio", ha dichiarato il suo motivatore Stefano Tirelli a 'La Gazzetta dello Sport', "È carico e teso nel modo giusto. Sente la gara perché non gioca titolare da mesi. Sa che c’è diffidenza ma tiene davvero a questa maglia. Ovvio che il passato un po' gli resti dentro, però deve pensare che da due anni riesce a dare l'anima in ogni cosa che fa". E poi, il retroscena sul periodo meno felice della sua carriera: "Ranocchia è venuto a cercarmi due estati fa. Si sentiva smarrito, come se avesse perso la percezione delle sue qualità. Sapeva di avere commesso errori non da lui e l'ambiente che gli dava contro non l'ha certo aiutato. Era ai confini della depressione, anche perché all'Inter tiene da morire". E ora, potrebbe avere l'occasione giusta per riconquistarla, insieme a San Siro e a tutto l'ambiente.