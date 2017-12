Matuidi: "Juve viva. Reina, ma come hai fatto?"

Nella Juventus di Massimiliano Allegri uno come Blaise Matuidi ha avuto il merito di inserirsi subito, e bene. È in stagione il nono bianconero per minuti giocati. Alla spalle dei vari Buffon, Chiellini, Higuain, Dybala, Mandzukic, ovvero di tutti quelli che l’anno scorso già c’erano. È sopra ai mille minuti giocati il francese, più di qualunque altro nuovo acquisto estivo. Sempre presente in Champions, lui che di esperienza in campo europeo ne ha accumulata tanta con la maglia del Psg e out solo in due giornate di campionato. Un assist (contro il Benevento) e zero gol. Già, il gol… quello che poteva arrivare proprio nel big match di venerdì sera al San Paolo. Reina fa il fenomeno e la prima gioia personale è rimandata. Poco male, contava a vittoria. “Partita non decisiva, ma molto importante per il futuro del campionato - ha detto il francese in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - credo sia stato un messaggio chiaro: noi siamo ancora qui e giochiamo per vincere lo scudetto. Era una sfida contro una diretta concorrente e abbiamo disputato una buona partita, come volevamo" .