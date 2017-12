Pioli: "Chiesa? Umile e di grande prospettiva"

Una sfida difficile almeno quanto affascinante, Fiorentina che si prepara ad affrontare il Napoli al San Paolo, una gara che Stefano Pioli presenta così nel corso di un'intervista esclusiva a Sky Sport 24. "Partite impossibili non esistono, ma i numeri del Napoli sono importantissimi. Il Napoli ha qualità, organizzazione e un allenatore molto molto bravo: per noi ci sarà da lavorare tanto da squadra, ma è un bene che i miei giocatori ragionano così e che i ragazzi scendano in campo convinti di poter fare risultato. Il Napoli gioca un calcio di qualità, velocità e semplicità. E' una squadra molto bella da vedere e anche efficace. Inter? Che sia prima in classifica magari può essere una sorpresa, ma l’Inter ha forza, organizzazione, grandissima qualità in rosa, oltre ad un allenatore che è nel punto più alto della sua carriera: sì, mi aspettavo che i nerazzurri lottassero per il vertice", le parole di Stefano Pioli.

"Chiesa? Ragazzo molto umile e di grande prospettiva"

L'allenatore della Fiorentina esalta le qualità di Federico Chiesa, talento viola protagonista di un grande inizio di stagione: "Federico sta dimostrando di avere grande qualità e grandi capacità, non sono tanti i giocatori che a 20 anni hanno questa presenza dentro la partita. Sta crescendo soprattutto nelle cose in cui forse all'inizio faceva più errori, nel mantenere la lucidità nelle scelte di gioco, nel sapere quando effettuare un dribbling, un passaggio o un tiro in porta. E' un ragazzo anche molto attento, molto umile, sa che deve lavorare tanto, ma sicuramente è un giocatore di grandi prospettive", ha proseguito Pioli.