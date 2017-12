Juventus, Cuadrado: "La strada è quella giusta"

"Nelle partite che contano i miei gol spesso sono decisivi - ha aggiunto - ma non è che succeda qualcosa di particolare, le partite importanti danno una carica in più nel dare il 100%. L’importante è scendere sempre in campo con la voglia di vincere. Che avversario ci aspettiamo? Sicuramente l’Inter sta andando molto bene da quando è arrivato Spalletti, che ha dato qualcosa in più rispetto a quello che stavano facendo l’anno scorso e si sta vedendo. Ma dovremo essere tranquilli sapendo di avere davanti un grande avversario, cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo davanti ai nostri tifosi e questa è la cosa che conta. Penso che dovremo tenere sotto controllo tutti, non c’è un solo giocatore a cui dobbiamo stare attenti. Noi dovremo essere molto sul pezzo e pensare a noi stessi - che siamo una grande squadra e vorremo dimostrarlo. Spesso ringrazio Dio per le mie soddisfazioni e per i gol, sono molto credente e a volte mi chiedono perché ringrazio sempre Dio. Credo che sia giusto perché lui mi ha dato il talento e sono io che in ogni partita e in ogni allenamento cerco di dare il meglio per ringraziarlo e ripagarlo di tutto quello che sono".