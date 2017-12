Higuain: "Inter dura. Napoli? Ho amato i tifosi"

"Napoli? Il mio pensiero non cambierà mai..."

Sei d'accordo che a Napoli si è vista la miglior Juventus? Non avete concesso nulla ad un avversario che crea e segna tanto. Sei d'accordo che quando trovate un avversario forte giocate al massimo della concentrazione?

"Non lo so, ma sicuramente a Napoli quasi nessuna squadra è riuscita a non subire gol. E' difficile, loro giocano tanto e fanno parecchi gol. Ma noi con attenzione abbiamo portato a casa tre punti importantissimi".

Cosa ti rimane di quella notte: il gol fondamentale o l'amarezza per quei cori?

"E' stata una partita fondamentale, quindi era importante per noi vincerla e l'abbiamo fatto. Poi ognuno è libero di mostrare i suoi pensieri e i suoi sentimenti, l'ho detto tante volte. Ma il mio non cambierà mai, io penso sempre le stesse cose su Napoli. Sono stati tre anni meravigliosi, ho ringraziato sempre tanti tifosi, la società e lo staff, tutti quelli che mi hanno trattato bene. Niente da dire. Ora sto nella Juventus e non posso negare l'amore che mi danno qui, che ogni partita mi fanno sentire dalle tribune. Ringrazio anche questi tifosi".

Pensi che un giorno il rapporto possa tornare normale?

"Questo bisogna chiederlo ai tifosi del Napoli, non posso dire nulla. Io sono stato lì tre anni, ho dato tutto come ha detto anche Sarri. Non avevo lo stesso modo di pensare del presidente, e niente più. L'ho detto tante volte cosa penso di quella città, ma questa è stata la mia decisione e non ho più nulla da dire".