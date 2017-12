Juve, Allegri: "Buffon forse out. Dybala non so"

Nelle occasioni che contano, la Juventus ha saputo dare la risposta che si attendeva. Il Napoli ha subito la prima sconfitta del campionato proprio contro i bianconeri, che poi hanno centrato la qualificazione battendo a domicilio l’Olympiacos. Domani l’ultima fatica di un mini-ciclo fondamentale: all’Allianz Stadium arriverà l’Inter. Massimiliano Allegri ha presentato così la sfida in conferenza stampa.

Anche in questo caso valgono gli stessi presupposti di Napoli: due risultati su tre sono buoni?

"A Napoli si è fatto un passettino in avanti. Domani è una partita importante, è sempre Juve-Inter e ci confrontiamo di nuovo con la capolista e raramente capita che in una settimana si affrontino squadre di vertice. Ma la cosa più importante era passare il turno in Champions ed era il primo obiettivo della stagione. Ora abbiamo campionato, Coppa Italia e il tempo per portare la squadra ad una buona condizione. Sono fiducioso, ma non per la partita di domani quanto per il prosieguo della stagione".

La partita di Napoli era un buon test, questa è una sfida scudetto?

"Se si intende che questa sarà una partita tra contendenti per il titolo (insieme a Napoli, Roma e Lazio) sì, ma non decide lo scudetto. Sarà in bilico fino all'ultima giornata, avremo due scontri diretti nelle ultime cinque giornate".

In passato quando Higuain non stava bene veniva mandato in panchina, questo può succedere anche a Dybala?

"Qualcuno domani riposerà perché ha giocato molte partite, servono energie fresche. Vedrò dall'allenamento di oggi che situazioni ci saranno, ma posso dire che Buffon difficilmente ci sarà. Devo decidere se giocare con tre o quattro davanti, ho un po' di confusione, spero di schiarirmi le idee".