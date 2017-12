Due giorni a Lazio-Torino, i granata proseguono nella preparazione al posticipo di lunedì. Dall’infermeria non arrivano ancora risposte definitive su Niang e Ansaldi, e con ogni probabilità ulteriori indicazioni sarà lo stesso Sinisa Mihajlovic a fornirle, nella conferenza stampa di domani (ore 14:30). Intanto, saranno da valutare sia Sadiq che Bonifazi, che hanno concluso prima del previsto la seduta di allenamento a causa di problemi muscolari, la cui entità è ancora da definire. L’allenatore vorrà cercare di interrompere la striscia di pareggi che si protrae da quattro sfide, cercando la vittoria in uno stadio che l’ha visto protagonista nella sua precedente carriera di calciatore. E che adesso è uno dei campi più ostici dell’intera Serie A.

Le ultime dal Filadelfia

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha fatto il punto della situazione giocatori e reso noto il programma di domani: “Allenamento tecnico-tattico per il Torino Fc al Filadelfia in vista del posticipo di campionato, lunedì sera a Roma, contro la Lazio. Terapie per Ansaldi, allenamento differenziato per Niang, mentre Bonifazi e Sadiq hanno terminato anzitempo l'allenamento odierno causa fastidi muscolari che verranno valutati nelle prossime ore. Il Torino svolgerà domani mattina la sessione di rifinitura, cui seguirà - nel pomeriggio - la partenza per il ritiro prepartita di Roma”.