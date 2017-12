Milan, Calabria rinnova fino al 2022

Calabria: "Gattuso è incredibile. Donnarumma..."

Al termine del discorso di Fassone ha parlato lo stesso Calabria a Sky Sport: "È una grandissima emozione per me che vengo dal settore giovanile, è qualcosa di fantastico. Gattuso? Con lui sono cambiate tante cose, perchè fin dal primo giorno è stato incredibile: mai vista così tanta grinta in allenamento, è davvero bello lavorare con lui. Se è vero che non si ferma mai? È così di carattere, ce l'ha dentro e imitarlo sarebbe impossibile. Può far bene alla squadra". Su Donnarumma: "Quello che è successo non mai bello per un ragazzo, ma ha 18 e ha le potenzialità per diventare - e lo è già - uno dei portieri più forti del mondo. Ha tutte le qualità per uscire da questo brutto momento: è un professionista dentro e fuori dal campo, si merita il meglio".