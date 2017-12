Roma, col Sassuolo riecco la coppia Schick-Dzeko

Il dopo Salah stenta a decollare, i tre giocatori che dovevano sostituirlo (Schick, Defrel e Ünder) per ora hanno faticato, i numeri parlano chiaro: negli ultimi tre incontri ha segnato solo Fazio, in gol al 90' in mischia contro il Cagliari, quello della Roma è solo il settimo attacco della Serie A. Ma la prestazione negativa contro la Juventus nella sfida poi persa 1-0 (decisivo l'ex Benatia) non cambia i piani di Eusebio Di Francesco: nel match della 19^ giornata in programma sabato alle 15 contro il Sassuolo dovrebbero scendere in campo dal primo minuto ancora Edin Dzeko e Patrik Schick (partita in diretta su Sky Calcio 1 HD e Sky Sport 1 HD).