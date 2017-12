Un'insidia nelle statistiche

Campione d'inverno, mezzo scudetto. Una considerazione che inevitabilmente si fa ogni qual volta si conclude il girone d'andata. E che tutti gli allenatori, un po' per scaramanzia un po' per realismo tendono a denigrare. Non conta nulla essere primi a gennaio, quello che conta è arrivare in testa a maggio. Verissimo. Quanto è altrettanto vero, però, che anche la statistica ha un suo valore ed è proprio attraverso la scienza dei numeri che si determinano spesso le migliori speranze. E allora ecco che a leggere meglio si capisce subito come nelle ultime dieci stagioni di Serie A, chi ha concluso in vetta il girone d’andata è anche riuscito a vincere il campionato in 9 occasioni. Ovvero sempre, tranne in una circostanza, che Sarri ricorderà benissimo. Stagione 2015-2016, Napoli campione d'inverno, Juventus campione d'Italia. Una coincidenza, che in una città abituata alla scaramanzia non vuole assolutamente essere una 'gufata' ma più che altro un avvertimento. Che l'allenatore del Napoli sa benissimo di dover raccogliere.