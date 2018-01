Serie A, il programma della 20^ giornata

GENOA-SASSUOLO (sabato 6 gennaio ore 15, diretta su Sky Calcio 4 HD)

Con Ballardini in panchina il Genoa ha perso solo una volta in sette giornate di campionato e per ben cinque volte in questo parziale non ha subìto gol. In particolare i rossoblu hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato: tenteranno di arrivare a 4, record che il club non batte dal gennaio 1964. Nelle ultime 4 di campionato, invece, sono 10 i punti ottenuti dal Sassuolo, tanti quanti ne aveva fatti nelle precedenti 14 gare. Il Sassuolo ha raccolto il 62% dei suoi punti in trasferta (13 su 21) e gli ultimi sei gol che ha segnato sono arrivati da sei calciatori differenti: i top scorer nel girone d’andata sono stati Matri e Politano, con solo tre centri ciascuno.

BENEVENTO-SAMPDORIA (sabato 6 gennaio ore 15, diretta su Sky Calcio 5 HD)

La Sampdoria non vince una trasferta di campionato contro una neopromossa dal marzo 2014 (2-1 contro il Sassuolo): da allora sei pareggi e quattro sconfitte. Quello d’andata, inoltre, è stato uno dei quattro match di questo campionato in cui il Benevento è andato avanti nel punteggio: in tre di questi i campani hanno poi perso la partita. In tutto il girone d’andata il Benevento ha passato solo 31 minuti in vantaggio in partite interne di questo campionato (26 dei quali nell’ultimo turno contro il Chievo) e ha fatto appena 4 punti, peggior risultato nell’era delle 20 squadre e dei tre punti a vittoria. Momento magico per Quagliarella - doppietta al Benevento nella sfida di andata – che ha realizzato 12 gol in questo campionato, tanti quanti ne aveva segnati nella scorsa Serie A in 37 presenze. Considerando gol (sei) e assist (due), inoltre, ha partecipato attivamente a otto degli ultimi 11 gol della Sampdoria in campionato.