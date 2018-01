Carriere a confronto

Quella contro la Roma è dunque l’ultima rete del Lopez giocatore. E mentre lui a maggio 2010 saluta il campo, Allegri va al Milan. Lì Max vince il campionato e l’anno dopo scende in panchina col tricolore sul petto, nel 2011-12. Quella è anche la stagione in cui lo stesso Lopez torna a Cagliari, ma da allenatore. Prima dei giovanissimi, poi della primavera. E da chi prender spunto, se non dal suo ultimo allenatore prima del ritiro per la nuova vita in panchina? “Credo che Allegri sia un punto di riferimento per tanti di noi, studiarlo è un piacere - ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match - cosa vorrei rubargli? Da lui prenderei la serenità, che non è poco”. Non a caso a ottobre 2012 diventa Lopez stesso allenatore, ma vice di Pulga, conquistando la salvezza a fine anno con sei turni di anticipo. Nel 2013-14, poi, la promozione, con Lopez a sedersi sulla stessa panchina che anni prima fu proprio di Max Allegri. Da lì in poi le cose non vanno proprio alla stessa maniera, almeno fino ad ora, niente Milan, Juve e scudetti per l'uruguaiano. Prima c’è l’esonero, dunque l’esperienza a Bologna e Palermo, e il ritorno a casa del 18 ottobre scorso, al posto di Rastelli. Lopez rileva la squadra al 16° posto in classifica; ora è 15°, con sei perse, quattro vinte e due pari nelle 12 partite giocate. La storia di uno come Max Allegri è invece già molto nota, a tutti. Dopo il Milan, la Juventus. Tre campionati vinti, altrettante Coppe Italia e quelle due Champions League sfiorate fino alla finale. In Serie A è secondo a -1 da un Napoli che ha già affrontato e battuto, ma non per questo può guardarlo dall’alto della classifica. Dietro sperano anche i giallorossi. Napoli e Roma, entrambe punite dai gol del Lopez giocatore, entrambe ad aver pareggiato e aver perso due punti per strada in passato. Già, questa volta, la speranza è che i punti per la corsa scudetto, il Lopez allenatore, glieli faccia guadagnare.