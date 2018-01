Il “peso” delle varie Leghe. Ecco come si dovrebbero schierare

L’Assocalciatori voterà, naturalmente, per Tommasi, così come l’Assoallentori. I Dilettanti, magari non in massa, voteranno per Sibilia. Così come la Lega Pro sarà per Gravina (magari non tutti). Gli arbitri, storicamente, appoggeranno il candidato più forte. Visti i numeri, Sibilia sembra essere in vantaggio sugli altri, ma ancora non è candidato… e quando lo sarà? Quando sarà sicuro di vincere, perché Sibilia è in ballo anche per le elezioni politiche. Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un’eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed essere il prossimo Presidente federale.