Buffon, auguri speciali a Verona: lettere di bimbi

Gigi Buffon: un pezzo di storia compie 40 anni. Il portiere della Juventus taglierà questa domenica uno storico traguardo di età. Un simbolo, Buffon, che ha accompagnato nei suoi (finora) 23 anni di carriera la crescita di molte delle generazioni che si sono avvicinate al calcio, e che ancora oggi fa battere i cuori di grandi e piccoli tifosi. A omaggiarlo, tra i tanti compagni ed ex, anche i giovanissimi giocatori del Chievo Verona, appena prima del match Serie A andato in scena al Bentegodi. Un folto gruppo di ragazzi delle giovanili gialloblu, infatti, nei minuti che hanno anticipato il fischio d'inizio di Chievo-Juve hanno fatto trovare al portiere alcuni bigliettini, con dei messaggi d'auguri che Buffon stessa ha voluto leggere in panchina. "Tanti auguri campione! Sei il nostro idolo, continua a giocare stupendoci con le tue parate", recita proprio uno dei tanti fogli scritti dai giovanissimi gialloblu. "Sei il migliore del mondo", si legge in un altro. Un bel gesto, che ancora una volta conferma quanto Buffon sia significato e ancora oggi significhi per il calcio italiano.