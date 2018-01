Serie A: le 8 cose da seguire della 22^ giornata

Verdi non è il primo giocatore di una medio-piccola a rifiutare il trasferimento in una squadra di caratura maggiore, o comunque con maggiori obbiettivi. Fu molto meno misterioso Paolo Rossi, quando nell’estate del 1979 rifiutò proprio il Napoli dimenticandosi l’imbarazzata diplomazia del giovane Verdi: «No grazie, per me viene prima la vita e poi la professione, il calcio. E se devo invertire l'ordine delle cose ci devo pensare non una ma cento volte. Che vengo a fare a Napoli, il salvatore della patria? Con la gente che, me lo raccontava Sivori tempo fa, mi compra le sigarette e dorme per strada sotto casa mia per vegliarmi: sono molto cari, ma non sono la persona giusta. Io posso offrire la mia personalità in campo, posso offrire calcio, ma da voi questo non basterebbe». Anche allora non la presero bene: pare che un aereo passò sopra il San Paolo durante Napoli-Perugia portando la scritta “Rossi non sei degno di noi”.

Il San Paolo quel giorno fece il record di presenze di spettatori in campionato, ancora imbattuto, con 89.992 paganti: quasi novantamila persone per fischiare Pablito. Il Perugia riuscì a strappare un 1-1 con un rigore procuratosi e battuto da Rossi. Forse allora l’unica altra cosa da temere per la squadra di Sarri è proprio “l’effetto Paolo Rossi”, se così si può chiamare.

2. Quando si fermerà la marcia di Napoli e Juventus?

Napoli e Juventus hanno escluso qualsiasi altra squadra dalla lotta Scudetto, mantenendo un ritmo insostenibile praticamente per tutte: vengono entrambe da 5 vittorie consecutive e, per dare un’idea della straordinarietà dei loro percorsi, l’ultima sconfitta della Juventus risale addirittura al 19 novembre, quando l’Inter era seconda a due punti dal primo posto e la Roma era praticamente appaiata alla squadra di Allegri.

Nonostante siano passati appena due mesi quel momento del campionato sembra lontanissimo, con le squadre di Spalletti e Di Francesco che affogano nei rispettivi problemi, mentre Napoli e Juventus sembrano poter proseguire la propria corsa ancora a lungo, con la Lazio non lontana ma neanche vicina. Dopo le prossime partite con Bologna (per il Napoli) e Chievo (per la Juve), le due pretendenti allo Scudetto affronteranno rispettivamente Benevento e Sassuolo e al momento sembra difficile pensare che possano perdere punti nelle prossime due giornate.

Napoli e Juventus, però, si affronteranno direttamente solo il 22 aprile, ad appena quattro giornate dal termine del campionato, quando ormai i giochi potrebbero essere già fatti. Anche una partita in casa con una squadra di media-bassa classifica assume oggi un peso totalmente diverso rispetto a quanto potesse averne anche solo pochi mesi fa: le due squadre si stanno costringendo ad un cammino immacolato.