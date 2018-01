Buffon tra ritiro e futuro: "Valuterò con Agnelli"

"Giocavo da centrocampista e mi piaceva fare gol, poi in tv ho visto il portiere del Camerun Thomas N'Kono ed è stata una folgorazione, così ho scelto la maglia numero 1". Nel giorno in cui ha compiuto 40 anni, Gigi Buffon ospite a “Che tempo che fa” su Rai 1, ha parlato della nascita di una vocazione che l’ha portato molto lontano. Inevitabile, però, parlare di futuro e dello spiraglio che aveva aperto in esclusiva Sky a “L’uomo della domenica” di Giorgio Porrà sulla possibilità che la sua carriera possa continuare per un altro anno. “Mi incontrerò con il presidente della Juventus, che mi vuole bene e con il suo aiuto e quello della società sono certo che faremo la scelta più congrua - ha spiegato - Quale? A volte bisogna sapersi anche accontentare. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione". Prima di andar via, i rimpianti: "Mi piacerebbe rigiocare due partite: Juventus-Real, finale di Champions, la finale degli Europei Italia-Spagna. Sono le uniche dove non abbiamo messo in campo le caratteristiche della Juve e dell'Italia".

Futuro? Ancora calcio

"Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare", ha aggiunto. Oltre a citare i principali numeri della sua carriera, Buffon ha ricevuto anche telefonate di auguri del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, del Ct dell’Italia Mondiale 2006 Marcello Lippi, dell'ex compagno di squadra e nazionale Andrea Pirlo, di Pippo Baudo (grande tifoso della Juve) e del giornalista Piero Angela. Tutti si sono augurati di vederlo ancora a lungo in campo.