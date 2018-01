Kean, il Verona si rialza e va a 2000

Fiorentina, dal cucchiaio bianconero alla doppietta veronese

Concluso il campionato con la vittoria di Bologna, la Juventus si trasferisce a Cardiff, dove la settimana successiva verrà sconfitta nella finale di Champions League dal Real Madrid. Ma Kean è troppo importante per la squadra Primavera, allenata da Fabio Grosso, impegnata nei playoff del campionato e, smaltita la delusione per il ko contro gli spagnoli, è titolare nella semifinale contro la Fiorentina. La sfida termina in parità, e sono necessari i calci di rigore per stabilire chi si giocherà lo scudetto nella finale contro l'Inter. Moise va sul dischetto e dopo una rincorsa bizzarra prova un cucchiaio alquanto difettoso, facendo una pessima figura. Dopo il suo errore Gori realizza e porta la Fiorentina in finale. Una stagione da ricordare per sempre si chiude nel peggiore dei modi. Comincia l'estate con tante voci di mercato che coinvolgono Kean, ma fino al 31 agosto l'attaccante (legato da un contratto fino al 2020) non si muove. Proprio nell'ultimo giorno di mercato si trasferisce in prestito secco al Verona, neopromosso in Serie A. E il destino gli mette di fronte ancora la Fiorentina per il suo esordio con la nuova maglia: gioca il secondo tempo di una partita disastrosa per la sua squadra, sconfitta 5-0 al Bentegodi. Alla sua terza partita giocata dal primo minuto segna contro il Torino, la sua rete è decisiva nel pareggio 2-2. Per il Verona la stagione è molto difficile e con poche gioie, ma il 17 dicembre a Verona arriva il Milan. Per la squadra di Pecchia è una domenica perfetta, vittoria 3-0 e gloria personale per Kean che al 55' riceve da Bessa e di sinistro batte Donnarumma. Con una calma che ha ricordato le giornate migliori di Mario Balotelli, un giocatore al quale Moise si è sempre ispirato, tanto da mostrare una maglietta con la scritta "Why Always Me?" ai tempi della Primavera bianconera. Perché sempre la Fiorentina? Se lo sarà chiesto Kean dopo la doppietta che ha rilanciato il Verona. Ma per una volta il ricordo sarà positivo e la speranza è che la giornata di oggi sia l'inizio di una carriera ricca di soddisfazioni. Anche per il calcio italiano, che ha tanto bisogno anche del talento e delle fresche energie dei giovani. 2000 fatevi avanti...