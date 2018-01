Serie A, le migliori giocate della 22^ giornata

Nel periodo di crisi che sta attraversando la Roma nelle ultime settimane, ogni prestazione di Alisson Becker Ramsés assume i connotati di una sontuosa dimostrazione di pragmaticità. Il portiere giallorossa è di gran lunga l’uomo più in forma della propria squadra, e forse dell’intero campionato, non solo tra gli estremi difensori; la personificazione più cristallina della metafora, spesso abusata ma estremamente calzante con l’Alisson attuale, di “ultimo baluardo”. I suoi interventi sono brillanti e funzionali come una spilla preziosa su una mantella di stoffa grezza: un monile che se da una parte riluce del proprio bagliore, dall’altra ha anche il merito di contribuire a tenere stretti i lembi, a non farti prendere troppo freddo.

Contro la Sampdoria si è esibito in un intero campionario di interventi non da antologia, ma sicuramente contemplati dal bignami del bravo portiere: respinte con le gambe, da hockey; deviazioni su cross velenosi, come quello di Gastón al quarto d’ora, e interventi in allungo, come quello sul gran tiro al volo di Barreto sugli sviluppi successivi al corner.

C’è una componente che trascende la reattività nel suo opporsi ai tentativi degli avversari, che ieri si è palesata con esiti frustranti per i doriani: l’impressione è che il suo corpo sia dotato di uno strano magnetismo che attira a sé ogni pallone, evitandogli la gioiosa corsa verso il fondo della rete.

Sul finire del primo tempo, con la Roma sbilanciata in avanti nel tentativo di smorzare il dominio incontrastato dell’iniziativa di gioco blucerchiata, Gastón elude con quella che sta diventando la sua signature-move, pausa+tunnel, il contrasto di Strootman e innesca il contropiede di Zapata. Nonostante Manolas sia in evidente ritardo su Caprari, che sta sopraggiungendo alle sue spalle per raccogliere l’invito del colombiano, Alisson non accenna l’uscita, ma temporeggia, sul vertice dell’area piccola, flettendosi sulle gambe, caricando l’intervento. Ok, il tiro di Caprari non è angolatissimo e Alisson ha gioco facile nel chiudergli lo specchio, deviando la conclusione con l’effetto di smorzarla. Ma è qui che entra in gioco la soprannaturalità dei riflessi del portiere brasiliano: con Manolas tagliato fuori, ancora a terra per il tentativo di fermare l’avversario in scivolata, Caprari ha ora lo specchio della porta spalancato. O meglio, lo avrebbe se Alisson non riuscisse a rialzarsi e fiondarsi sul destro del nove doriano, sradicandogli la palla dai piedi.