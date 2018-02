Vittoria netta, in goleada, contro il Sassuolo. Appena 27 minuti per chiudere la partita, tre gol in meno di mezz'ora per una domenica tranquilla. La Juventus travolge i neroverdi e continua la propria corsa: tripletta di Higuain, doppietta di Khedira e gol di Alex Sandro e Pjanic. Per la gioia di Massimiliano Allegri: "Mancano 15 partite alla fine del campionato, bisogna cercare di vincere il più possibile - ha dichiarato l'allenatore bianconero a Sky Sport - Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, dobbiamo riuscire a restare in scia. Diventa anche una lotta mentale. Godiamoci questo 7-0, poi pensiamo alla prossima partita contro la Fiorentina, gara delicata perchè c'è anche una rivalità. La squadra cresce dal punto di vista mentale, oltre che fisica. Stiamo capendo quando c'è da attaccare la spina e poi quando staccarla, i ragazzi hanno fatto una grande partita a Bergamo martedì ed oggi c'era il rischio di rilassamento. Dopo il 2-0 c'è stato, abbiamo lasciato qualche palla lì. E venerdì ci sarà un'altra partita da vincere”.

Sospetto stiramento per Matuidi: "Out per la Champions"

La nota negativa riguarda gli infortunati. Barzagli, inizialmente inserito tra i titolari, ha lasciato spazio a Rugani a causa di un risentimento muscolare. Lo stesso Rugani e Khedira sono stati sostituiti nell'intervallo, ma solo per precauzione. Più preoccupante la situazione che riguarda Blaise Matuidi, costretto al 26' a lasciare il campo per far entrare Claudio Marchisio. Sospetto stiramento per il francese, che con ogni probabilità sarà costretto i prossimi impegni, tra cui quello in Champions League contro il Tottenham. “Matuidi difficilmente recupererà per la Champions, gli altri li ho tolti per precauzione - conferma Allegri - Barzagli aveva un risentimento, non l'ho fatto giocare per sicurezza. Poi bisognerà monitorare la situazione di Douglas Costa. Bernardeschi? Aveva una botta al ginocchio, bravi i medici a rimetterlo in piedi. Lui voleva giocare, ha fatto anche bene ed ha margini di crescita importanti".