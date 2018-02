Calabria, espulsione e scuse: "Errore non da me"

Solo una settimana fa il suo cross perfetto per l’inserimento di Bonaventura regalava al Milan i tre punti, e la terza vittoria consecutiva arrivata contro la Lazio. Senza ombra di dubbio il momento più alto della stagione, del Milan e dello stesso Davide Calabria. Ma a distanza di una sola settimana il ruolo sembra essersi ribaltato per il terzino classe 1996, che con due falli estremamente ingenui ha lasciato in dieci uomini il Milan per gli ultimi venti minuti abbondanti di partita contro l’Udinese. Una sciocchezza, come anche lui stesso ha scritto suoi social: “Ho appena rivisto tutta la partita, ho commesso un’ingenuità non da me - è il suo mea culpa - c’è rabbia e delusione per non aver portato a casa i tre punti. Ci tenevamo tanto tutti e mi assumo le responsabilità per ciò che è accaduto”.