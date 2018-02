"Incredibile Allegri, Dybala ritrovato": rassegna

"Incredibile Allegri, Dybala ritrovato"



Sulle prime pagine del Corriere dello Sport e Tuttosport l'apertura è dedicata all'anticipo Fiorentina-Juventus, con diverse chiavi di lettura. "Incredibile Allegri", è l'omaggio del Corriere all'allenatore bianconero, giunto al traguardo della panchina n.200 con la Juve: "Max festeggia e ha la più alta percentuale di vittorie nella storia". In taglio basso, sponda Napoli, la sfida di Mertens e Sarri alla Lazio: "Mertens spinge e Sarri ci crede, con la Lazio Dries sogna un altro super gol". C'è anche un'intervista di Walter Veltroni a Walter Zenga, nella rubrica "A tu per tu": "La verità del nuovo Zenga: vi spiego come sono rinato". In taglio alto invece spazio ai Giochi Olimpici: "Forza azzurri, Italia a caccia degli ori perduti". Tuttosport dedica invece l'apertura a Paulo Dybala, il n.10 bianconero è sulla via del ritorno: "Fateli viola, poi torno io". Fiorentina-Juve "sarà l'ultima per Allegri senza il fuoriclasse argentino, che ha approfittato dell'assenza forzata per recuperare forma e serenità. I colloqui con Agnelli e Buffon, l'amore ritrovato di Antonella e con lo sponsor...". In taglio alto le parole di Cavani verso Mazzarri: "Mazzarri, che bei ricordi. Belotti, porta in alto il Toro".