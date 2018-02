Gioia Juve, Napoli e il dramma Ghoulam: rassegna

Corsa scudetto che continua, appassionante più che mai. Un altro weekend caratterizzato dal duello a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che hanno ottenuto una vittoria importantissima a Firenze in attesa dell'impegno degli azzurri contro la Lazio. Con i gol di Bernardeschi ed Higuain a far gioire Allegri e la rabbia viola per il rigore prima concesso e poi annullato tra le polemiche. "Il colpo del Berna", titola la Gazzetta dello Sport. "L'ex e Higuain in gol, notte al primo posto. Var: rabbia viola. Oggi Napoli-Lazio”, aggiunge il quotidiano. “Il castigo di Fede", scrive invece TuttoSport. Che aggiunge: "Bernardeschi risponde agli insulti della sua Firenze con la punizione-gioiello dell'1-0. Poi Higuain sigilla una vittoria sofferta (rigore ai viola tolto dal Var e palo di Dias nel primo tempo). La Juve sorpassa il Napoli, ora testa alla Champions martedì contro il Tottenham". "Signora e veleni" è il titolo del Corriere dello Sport. "La Juve vince e va in testa, il Var toglie un rigore alla Fiorentina. Pioli arrabbiato: 'L'arbitro ha sbagliato'. In gol l'ex Bernareschi e Higuain", aggiunge il quotidiano. "Berna-Higuain, 2-0 a Firenze: Juve in vetta", si legge invece su QS.

Napoli-Lazio. E Ghoulam si ferma ancora...

E poi c'è il Napoli, chiamato a rispondere ai bianconeri nella sfida contro la Lazio al San Paolo. Azzurri sconvolti però dal secondo grave infortunio per Faouzi Ghoulam, operato a Villa Stuart per la frattura alla rotula. "Napoli, che botta!", scrive il Corriere dello Sport: "Il ginocchio di Ghoulam cede ancora: fratturata la rotula, stagione finite". "Il dramma di Ghoulam, operato ancora al ginocchio", scrive La Gazzetta dello Sport. TuttoSport: "Trappola Lazio. Mertens c'è, Ghoulam schock". E poi c'è la corsa Champions, con l'Inter impegnata contro il Bologna, la Roma contro il Benevento ed il Milan, che sogna una rimonta, contro la Spal. "Milan a Ferrara, Gattuso vuole provare a volare", scrive il Corriere dello Sport. "Oggi la Spal. Gattuso: 'So di valere", si legge su TuttoSport. La Gazzetta dello Sport, invece: "Milan su tre fronti. Contro la Spal via al ciclo di cinque settimane". Sull'Inter, il quotidiano rosa aggiunge: "Icardi a rischio. L'Inter del riscatto fa scaldare Eder. E' assalto a Fofana". Mercato anche su TuttoSport: "Obiettivo Verdi, asta Skriniar. Allarme Icardi".