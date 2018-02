Finalmente 'Cencio', la Roma ora può godersi Ünder

Se è quello visto e ammirato contro Verona e Benvento allora siamo davanti a un potenziale grande campione. Se in realtà corrisponde più a quello visto nel girone d'andata allora sarà ricordato come uno dei tanti flop passati per la Serie A. I giudizi nel calcio spesso sono affrettati, ma non si può evitare di mettere in risalto il momento di Cengiz Ünder, l'uomo che ha sconvolto le ultime due settimane della Roma, con prestazioni da urlo, condite da tre gol e un assist. Gol che hanno portato 6 punti ai giallorossi dopo un lungo periodo di magra e hanno riscattato una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Da capire nelle prossime partite se il salto di qualità sia avvenuto in concomitanza del cambio di modulo effettuato da Di Francesco, passato al 4-2-3-1, o se si sia trattato solo di una coincidenza. Ciò che è certo è che il turco è stato l'uomo copertina in entrambe le vittorie, mettendo carattere in un momento di grande difficoltà per tutta la squadra. Ünder aveva dimostrato la personalità fin dal suo primo giorno passato a Trigoria, quando in conferenza stampa aveva dribblato con stile il paragone con Dybala: "Ci assomigliamo per la struttura fisica, ma qui mi ricorderete come Cengiz". Poi era arrivata anche la benedizione di Totti, che gli aveva fornito il suo caloroso benvenuto e i tifosi che, ancora tristi per il ritiro del loro capitano, sognavano di aver trovato un altro numero 10 dai grandi numeri. Quegli stessi tifosi che, accostato il nome del turco ai giallorossi, si erano precipitati su YouTube per vedere le sue giocate con la maglia del Basaksehir, una squadra che in patria stava per ripetere un'impresa stile Leicester. Facilità di dribbling, corsa, buona forza fisica nonostante i 173 cm di altezza e un mancino delicato in grado di produrre 7 gol e 5 assist nella stagione precedente. Una scommessa di Monchi secondo alcuni, perché la SuperLig turca non è al livelllo del campionato italiano. Un rischio che anche tanti allenatori fantacalcistici avevano voluto provare, rimanendo a bocca asciutta fino a due settimane fa.

Già nella sfida casalinga contro la Sampdoria Ünder aveva dato segnali di crescita ed era stato lui a conquistare il calcio di rigore, poi fallito da Florenzi. A Verona contro l'Hellas invece erano bastati 43'' per accendere la luce e sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, ma non solo. Fonti vicine al giocatore sostengono infatti che la prodezza contro i gialloblù lo abbia caricato tantissimo e i risultati si sono visti contro il Benevento. Il più brillante in fase offensiva in un primo tempo abbastanza sottotono per la Roma, Cengiz è salito definitivamente in cattedra nella ripresa. Prima lo spunto nell'unico contro uno con Costa, con tanto di cross al bacio con il piede destro, un'anomalia per un calciatore mancino, per il colpo di testa vincente di Dzeko. Poi la doppietta personale, con un sinistro sul primo palo e uno sul secondo, marchio di fabbrica della sua giovanissima carriera. Gol che permettono alla Roma di riportarsi al quarto posto, a -1 dall'Inter. Proprio ai nerazzurri giocava l'ultimo turco capace di segnare una doppietta in Italia, Emre Bielozoglu. La vittima? La Lazio, la terza squadra in lotta per la Champions. Triangoli e coincidenze che rendono ancora più accattivante il profilo dell'esterno turco, sul podio nella categoria 'Giovani' nel weekend di Sanremo insieme a Cutrone e Karamoh.