Skriniar: "Non ho mai detto di volere andare via"

Dal rapporto con l'allenatore si passa agli obiettivi stagionali dell'Inter: "Dobbiamo andare in Champions League, perché siamo l'Inter. Speriamo di farcela quest'anno". Skriniar è già diventato un idolo per i tifosi e anche un ex difensore nerazzurro come Marco Materazzi lo ha definito un top player. Lui però vola basso: "Potevo fare di più su alcuni gol che abbiamo subito - ammette con umiltà - anche se il calcio è questo. Quando l'Inter non vince, anche se io gioco bene non sono mai contento". Un altro paragone che è stato fatto è quello con Samuel: "Lui era fortissimo, davvero un bel paragone". Un paragone che passa da una lunga militanza in nerazzurro. E su questo Skriniar ha voluto rassicurare i tifosi, dopo che una sua intervista in slovacco aveva allarmato l'ambiente: "Non ho mai pensato e non ho mai detto di andare via dall'Inter. E' un onore per me essere qua! Non so chi abbia tradotto le parole dallo slovacco, ma lo ha fatto male". Questo il suo messaggio affidato ad una storia su Instagram: insomma, Skriniar non ha nessuna intenzione di lasciare i nerazzurri.