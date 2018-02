ATALANTA-FIORENTINA 1-1 LIVE

16' Badelj(F), 46' pt Petagna (A)

TABELLINO:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Caldara, Mancini (75' Hateboer); Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Cristante (70' Ilicic); Petagna, Gomez.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi (69' Dabo), Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone (59' Falcinelli), Chiesa.

Ammoniti: Simeone (F), Badelj (F), Benassi (F), Petagna (A)

STATISTICHE & CURIOSITÀ

Solo la Sampdoria (17) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Atalanta (13) nel campionato in corso. L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti con i propri centrocampisti in questa stagione di A (24 gol). I bergamaschi hanno subito otto reti da fuori area nel torneo in corso, solo il Sassuolo (nove) ne ha concesse di più dalla distanza. L’Atalanta ha segnato quattro gol su punizione indiretta, nessuna squadra ha fatto meglio in questa Serie A; dall’altra parte invece la Fiorentina è una delle due squadre, con l’Udinese, ad aver subito più reti in questo modo (sempre quattro). Inoltre, l’Atalanta ha subito solo sei reti su palla inattiva in questo campionato, solo l’Inter ha fatto meglio (tre). Sette degli ultimi otto gol della Fiorentina in Serie A sono arrivate nei secondi tempi. Sono sette le reti di testa dell’Atalanta, solo l’Inter (nove) ne ha segnate di più con questo fondamentale in questa Serie A. L’Atalanta è la squadra che in questa Serie A ha la percentuale più alta di cross riusciti (compresi corner): il 28%; la Fiorentina invece è dietro solo a Inter e Roma come numero di cross effettuati (compresi corner) nel campionato in corso (585).

STATO DI FORMA

L’Atalanta è imbattuta da tre partite in campionato (2V, 1N) e ha mantenuto la porta inviolata due volte nel parziale. I bergamaschi hanno però vinto solo uno degli ultimi quattro incontri casalinghi di Serie A (2N, 1P): quello più recente contro il Chievo. L’Atalanta ha comunque collezionato 37 punti finora in campionato: nell’era dei tre punti a vittoria i bergamaschi hanno fatto meglio dopo le prime 24 partite solo nella scorsa stagione (45). Dall’altra parte invece la Fiorentina è uscita sconfitta in tre degli ultimi quattro incontri in campionato (1V), tante volte quante nei precedenti 15. Dopo aver mantenuto la propria porta inviolata per quattro incontri di Serie A consecutivi inoltre, la Fiorentina ha concesso almeno un gol in ognuna delle ultime sei gare di campionato. La formazione toscana ha vinto l’ultimo match in trasferta in A (vs Bologna) – i viola non arrivano a due successi di fila fuori casa in campionato da febbraio 2017.