Per un’intera settimana, dopo la vittoria nel derby, la Juventus di Massimiliano Allegri ha potuto preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica prossima alle ore 15:00. Un’occasione per recuperare qualche calciatore infortunato e per avvicinarsi nella maniera migliore alla sfida con la squadra allenata da Gasperini. Un impegno non semplice, il primo dei due che metterà i bianconeri di fronte ai bergamaschi; mercoledì infatti si replica nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Del doppio impegno ma non soltanto ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Mirale Pjanic, che si è soffermato anche sul momento del gruppo. Queste le sue parole: "In questo mese abbiamo avuto un calendario veramente complicato - ha dichiarato il centrocampista - che durerà fino alla sosta. Sarà dura perché abbiamo ancora tante buone squadre da affrontare soprattutto fuori casa".

Sul duello col Napoli

"Non è stato semplice però abbiamo portato a casa risultati importanti, la squadra sta facendo bene. Per quello che riguarda il Napoli sono usciti dall’Europa League ma penso che loro potevano sicuramente giocarsela fino alla fine. Sono una squadra che sta facendo molto bene ottenendo risultati importanti in campionato, sono ancora primi per adesso e tra noi sarà un duello fino alla fine. Noi vorremmo giocarci tutto per vincere, sia la Coppa Italia che la Champions che lo scudetto. I giocatori sono molto contenti quando possono competere su tutti i fronti fino in fondo e con la massima serietà. Ci preoccupiamo solo di noi stessi e speriamo che presto potremo tornare primi anche in campionato. Sono comunque sicuro che sarà un bel duello".