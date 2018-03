Ci vuole una prodezza di Immobile per agguantare il pareggio nel finale, la Lazio fa 2-2 a Cagliari grazie ad un colpo di tacco al volo del suo centravanti. Due volte sotto la squadra di Simone Inzaghi, capace di rimontare in entrambe le occasioni i rossoblù. E, anche in quest'occasione, non sono mancate le polemiche per un calcio di rigore non concesso a Ciro Immobile. "La mia idea sulla VAR la conoscete – ha dichiarato Simone Inzaghi a Sky Sport - L'altra volta con la Juventus non ho detto niente, a 20 minuti dalla fine c'era un rigore per noi ma non hanno consultato il VAR. Stessa cosa oggi nell'episodio di Immobile, mentre contro di noi hanno dato il rigore. Poi ci finisce dentro la Lazio, questa è la grande beffa. E' difficile parlarne anche con i nostri ragazzi, ma quello che ci sta succedendo negli ultimi mesi è troppo. Siamo stati danneggiati ancora una volta. E' vero che non siamo brillanti come qualche mese fa, ma in ogni partita mi ritrovo a parlare di cose che vanno al di fuori del calcio. E anche i ragazzi parlano di questo". Sulla partita aggiunge: "Raggiungere il pareggio al 95' significa che la squadra ci ha creduto, fino alla fine avremmo meritato di più. Ma ora è così, bisogna prendere quello che viene. Ne è venuto fuori un pareggio, ci sono stati anche episodi poco chiari. Ma la squadra, al di là di questo, ha fatto la partita e il Cagliari è un'ottima squadra che ci ha dato filo da torcere".