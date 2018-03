Domenica sera il prezioso pari ottenuto contro il Napoli, lunedì il premio 'Albano Aramini', il più importante riconoscimento sportivo della città di Empoli intitolato all'assessore allo sport che ha avviato questa onorificenza. Sono stati due giorni intensi per Luciano Spalletti che, dopo la piccola sfuriata post Napoli, è apparso più sereno a distanza di 24 ore nell’analisi della prestazione dei nerazzurri contro gli uomini di Sarri. L’allenatore toscano ha ribadito come la corsa scudetto non sia chiusa, sottolineando come restino aperti anche gli altri obiettivi di questo campionato: "Non credo che con il pari di ieri abbiamo fatto perdere lo scudetto al Napoli, la lotta con la Juventus resta ancora apertissima, così come sono aperti tanti obiettivi di questo campionato. Questo premio mi riempie di orgoglio, è un segnale che sto lavorando bene. Poi se arriva dal tuo territorio, allora ti rende più orgoglioso. In questa città hanno iniziato a lavorare tanti uomini di calcio vincenti, questo riconoscimento è dedicato poi ad una persona che ha saputo costruire tanto per lo sport di questa città. Aramini ho avuto il privilegio di conoscerlo quando ero qui a lavorare, è stata senza dubbio una figura fondamentale per Empoli".