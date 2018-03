Lazio, de Vrij ascoltato dal tribunale Antidoping. Ma serviranno altri accertamenti

Michelin sarà al via in Qatar per il terzo anno consecutivo come fornitore di pneumatici per la MotoGP. In un comunicato chiarifica le novità per la stagione 2018 e i particolari pneumatici che saranno utilizzati sul circuito di Losail per il primo week-end dell’anno che sarà in diretta esclusiva su SkySportMotoGP (canale 208). Le gare di Moto3 e Moto 2 alle 14.00 e 15.20, la MotoGP alle 17.00

