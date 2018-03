L'impresa non è di quelle semplici, fermare la Juventus lanciata verso il suo settimo scudetto. E per giunta nella sua tana, quella nella quale in questa stagione ha perso solo 5 dei punti a disposizione, e senza il proprio uomo migliore, il Papu Gomez, fermato da un problema muscolare. Roba da ammazzare anche un cavallo, ma non super Gasp e la sua Atalanta, premiata nella serata di lunedì come miglior squadra della passata stagione di Serie A per la giuria Ussi: "E' vero, Gomez difficilmente sarà della partita, anche perché durante la partita contro il Bologna, su un campo molto pesante, ha subito una contrattura alla coscia destra che non gli ha permesso di allenarsi. Anche Petagna è da valutare, così come Rizzo e Batoni. Qualche cambio ci sarà, giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a Verona, e' normale. In ogni caso per noi non cambia nulla e di certo non ci scanseremo, come non abbiamo mai fatto in alcuna competizione. E il discorso scudetto non mi interessa, io voglio fare punti per conquistare l'Europa.