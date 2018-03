"André Silva ha bisogno di continuità. Stanchezza? Niente alibi"

Gattuso parla poi di alcuni singoli: "Conti si sta allenando con continuità, vedremo se convocarlo. Gli unici indisponibili sono Abate e Calabria. Suso ha giocato 15,16,17 partite di fila. E' normale che non può giocare tutte le gare con brillantezza, deve fare del lavoro di qualità e poi riposare. Quando uno è stanco deve riposare, non allenarsi di più. Calhanoglu? Calcia spesso, due o tre volte e partita, ma deve prendere la porta maggiormente. Va sfruttato per la sua balistica e per i calci piazzati, ha qualità, non ci serve solo come tiratore. E' riduttivo parlare di lui come uno che sa calciare e basta, lui dà anche forza fisica e qualità di gioco". L'allenatore del Milan ha poi risposto così alla domanda sulla possibile maglia da titolare per André Silva: "Vediamo domani, siamo contenti di lui, giovedì ha fatto una buona gara e ora per farlo crescere necessita di minutaggio e confidenza con il campo. Tutti qui lo apprezziamo, ha bisogno di continuità. La stanchezza generale però non deve essere un alibi, ma si vede che siamo meno brillanti quando ripartiamo. Domani dobbiamo fare l'ultimo sforzo mentale e fisico, martelliamo e poi penseremo al riposo". Battuta finale sul derby da recuperare con l’Inter e su Var: "Quando mi diranno la data, io lo preparerò. Var? Siamo abituati ad averla ormai e per me è giusto averla anche in Europa, non ha più senso il giudice di porta", ha concluso l'allenatore rossonero.