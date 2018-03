Un ottimo Genoa non basta. Il Napoli si impone al San Paolo per 1-0 sui rossoblu, che incappano così nella terza sconfitta consecutiva in campionato. Nonostante il KO (il secondo di misura, dopo quello casalingo con il Milan), buoni messaggi da parte della squadra di Davide Ballardini, che si dice soddisfatto al termine della partita: “Il Genoa ha fatto una buona gara - ha ammesso - Per quanto riguarda le occasioni non siamo molto indietro al Napoli. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ciò che rimane di stare è la buonissima prestazione. Non incontriamo sempre il Napoli o il Milan, quindi bisogna giocare così”. Sulla squadra di Sarri, ora a -2 della Juventus: “Non ho visto un Napoli così brillante, forse perché viene da un momento di difficoltà e le cose non venivano bene come al solito. Ma questo è dovuto anche alla partita e all'atteggiamento del Genoa. Oggi il Napoli non mi è sembrato così padrone come in altre occasioni, ma tutte le squadre hanno momenti un po' così. Magari questa vittoria e l'avvicinamento alla Juventus lo alleggerirà”, ha concluso.