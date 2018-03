Juventus, Higuain si allena con l'Argentina. Dybala si rilassa a Madrid

Manchester, l'allenamento della nazionale argentina è appena iniziato e il CT Jorge Sampaoli si avvicina a Gonzalo Higuain. Parlano di tattica, movimenti d'attacco dell'allenamento, ma metaforicamente possiamo dire che parlano del presente e del futuro del Pipita. La strada verso il Mondiale di Russia 2018 è dritta davanti all'attaccante della Juventus. Che non si riposerà in questi 10 giorni, visto il doppio impegno contro gli azzurri e contro la Spagna ma sicuramente si ricaricherà. Perché per il Pipa la Seleccion è faccenda molto seria, e nei mesi scorsi, quando Sampaoli lo aveva lasciato fuori dalle convocazioni non si era certo divertito. Dagli allenamenti in solitaria a Vinovo, al ritorno della nazionale a Manchester. Il Mondo del Pipita si è capovolto.

Adesso gli allenamenti tra pochi intimi al centro sportivo della Juve spettano alla Joya. Dybala guida il presidio dei bianconeri che da giovedì torneranno a correre. Intanto il numero 10 bianconero sta trascorrendo a Madrid le ore di riposo in compagni del fratello e alcuni amici. Presenza che non è passata inosservata alimentando le voci sul futuro dell'attaccante. Intanto sia Dybala che Higuain torneranno a Madrid l'11 aprile. C'è una sfida di Champions tutta da giocare.