Juventus, 14 calciatori impegnati

Nella Juventus in totale sono 14 i giocatori convocati in Nazionale. Agli ordini di Di Biagio ci saranno Buffon, Rugani e De Sciglio, impegnati con gli azzurri nelle due amichevoli in Inghilterra contro Argentina e contro la Nazionale inglese. Nell’albiceleste di Sampaoli ci sarà anche Higuain. Allegri dovrà fare a meno in questi giorni di molti elementi importanti come Szczesny (Polonia), Benatia (Marocco), Lichtsteiner (Svizzera), Khedira (Germania), Pjanic (Bosnia), Matuidi (Francia), Douglas Costa (Brasile), Bentancur (Uruguay) e Mandzukic (Croazia). Proprio questi ultimi due saranno i giocatori che affronteranno i viaggi più lunghi e impegnativi. Bentancur scenderà in campo con l’Uruguay contro la Repubblica Ceca a Nanning, in Cina (al suo ritorno a Vinovo avrà percorso 17.970 km in aereo). Mentre Mandzukic sarà impegnato con la Nazionale croata contro Perù e Messico, due amichevoli che si giocheranno negli Stati Uniti e che lo vedranno impegnato in voli transoceanici per 16.058 km. In totale i giocatori della Juventus convocati con le rispettive Nazionali percorreranno 72.389 km. Rientra alla base Alex Sandro, che ha lasciato il ritiro del Brasile per una lesione muscolare alla coscia destra. Anche Chiellini ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale azzurra per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.