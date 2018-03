Per la serie “a volte ritornano”: Adriano e Batistuta, dal Brasile e dall’Argentina, rientrati a casa. Ovvero a Firenze e a Milano, sponda Inter. Due graditi ritorni immortalati sui social dai profili delle due società. Pausa nazionali in corso, allenamenti per i giocatori non impegnati in giro per il mondo, e visite di due grandi ex attaccanti. Adriano per l’Inter di gol ne ha fatti 75 in 177 partite, mettendo in bacheca ben più di un trofeo (3 scudetti e 2 Coppe Italia su tutti). Batistuta ancora meglio: 207 reti in 332 partite, il primo marcatore della storia viola nel campionato italiano.