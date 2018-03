Rientro in Italia anticipato per 4 big croati

La tournée americana della Croazia è già finita per quattro giocatori della Serie A: dopo la sconfitta per 2-0 contro il Perù, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Nikola Kalinic tornano in Europa. E in Italia, più precisamente, visto che il Ct croato Zlatko Dalic ha deciso di lasciare liberi di tornare nelle proprie squadre di club ognuno di questi quattro giocatori, cui si aggiungono anche Danijel Subasic del Monaco e Luka Modric del Real Madrid. Per loro, quindi, niente amichevole a Dallas contro il Messico, alle 21 locali del 27 marzo. Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti (probabilmente, nel suo caso, sarà doppio), Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso, quindi, che potranno preparare il rientro dalla sosta con i loro giocatori croati. Pronti per il rush finale, tra Scudetto e corsa-Champions.

Il comunicato

"In accordo con i loro club, il Ct croato Zlatko Dalic, tenendo conto del loro stato di salute dopo l'amichevole con il Perù, sei rappresentanti della Croazia hanno preso la via del Vecchio Continente e salteranno la partita amichevole con il Messico a Dallas. A Danijel Subasic (Monaco), Luka Modric (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (Inter) e Nikola Kalinic (Milano) è stato dato il permesso di ritornare nei propri club di appartenenza. La Croazia giocherà allo stadio AT&T di Dallas, contro il Messico, il 27 marzo alle 21:00 ora locale (alle 04:00 in Croazia). Nel primo match del tour americano, la nostra Nazionale è stata sconfitta dal Perù con un punteggio di 2-0".