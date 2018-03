Serie A, le migliori parate della stagione

Sportiello para un gol già fatto

Il primo intervento su Quagliarella merita perché l’attaccante della Sampdoria è vicinissimo alla porta e Sportiello gli chiude bene lo spiraglio; ma è il secondo quello che ci esalta, perché la deviazione spalanca la porta a Kownacki che, diciamolo, deve solo buttarla dentro. Fermando il video nell’attimo in cui il polacco sta per impattare il pallone a 4 metri dalla linea di porta non sembrano esserci dubbi: è già gol. Sportiello sta caricando sulla gamba per darsi la spinta e tentare il recupero disperato, ma pare non avere chance. E invece, con un prodigio che appartiene più al mondo dei gatti che al nostro, eccolo materializzarsi improvvisamente in mezzo alla porta in tutta la sua lunghezza, e salvare.