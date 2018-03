Inzaghi: "Lazio penalizzata, ma non in malafede"

Con i calciatori rapporto basato sulla stima reciproca

Rispondendo alle domande degli studenti, Inzaghi ha poi parlato dei tanti impegni stagionali, della propria vita lontana da Formello e del rapporto instaurato con i propri calciatori. "Giocando anche in Europa League, quest’anno siamo parecchio impegnati. Abbiamo fatto bene in tutte le competizioni e può anche capitare di disputare tre trasferte in una sola settimana. Per far andare tutto al meglio sono importanti gli affetti: quando non sono al campo io provo a staccare pensando ad altro, grazie all’aiuto di due figli e di una compagna. A Roma il calcio è molto sentito, tutti parlano sempre di calcio, ma io riesco comunque a portare avanti la mia vita normale di padre. Il rapporto con i miei giocatori? Giochiamo tante partite, abbiamo una rosa di 26 giocatori ma in campo scendono soltanto in 11. La domenica posso schierare solo 14 calciatori, quindi provo a fare le scelte migliori. Ma nelle tre competizioni tutti sono riusciti a giocare, io voglio sempre coinvolgere tutti. Quando si devono giocare 50 partite in una stagione, c’è bisogno di tutti, è necessario avere un buon gruppo dal quale ricevere sempre il massimo. I miei ragazzi mi seguono e tutti aiutano la squadra quando c’è bisogno. Un allenatore deve sempre avere un buon dialogo con i propri giocatori – ha concluso Inzaghi -, per questo con i miei ragazzi ho instaurato un rapporto basato sulla stima reciproca. Il rispetto, per me, è alla base di tutto".