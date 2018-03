Napoli, Hysaj recuperato. Dubbio Hamsik

Dubbio Hamsik

Se da Hysaj arrivano soltanto notizie positive, c’è ancora qualche dubbio circa le condizioni di Marek Hamsik, il cui quadro clinico è abbastanza complesso. Il capitano azzurro si è operato alle tonsille circa otto giorni fa, ma ciò che dovrà essere maggiormente valutato è un problema al flessore della gamba destra. Situazione in continuo divenire, si attende di capire se ci sono possibilità di vederlo in campo sabato, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



La formazione: pronta l'undici base

In vista della gara contro i neroverdi, la prima delle nove finali scudetto per gli azzurri, Maurizio Sarri sembra orientato a schierare l’undici base. Oltre alle condizioni di Hysaj e Hamsik, da valutare anche gli altri Nazionali che stanno rientrando alla base, ma non dovrebbero esserci particolari novità. Qualora il terzino albanese non dovesse essere pronto, già in preallarme Maggio, che si è sempre fatto trovare pronto. Se non dovesse farcela Hamsik, è invece pronto Zielinski. Per il resto, davanti a Reina dovrebbero esserci Mario Rui, Albiol e Koulibaly, con Allan e Jorginho in mezzo e Insigne, Mertens e Callejon davanti.