Capitolo nazionali

Dopo l’esclusione dai prossimi Mondiali, per mano della Svezia, Barzagli ha comunicato la sua volontà di non proseguire più con la Nazionale e ha confermato la sua scelta anche a Di Biagio. “Chiudere con l’Italia è stato strano, perché per un calciatore è il massimo. Ma ero sereno perché era arrivato il momento, onestamente non ho nemmeno voluto vedere queste due partite, ho preferito estraniarmi dal calcio per godermi un po' di vacanza, che da tanto non ne facevo. Ho visto poi le sintesi, penso che la Nazionale vivrà questo periodo difficile ma poi ne uscirà”. Il difensore bianconero ha anche commentato le parole di Sampaoli, c.t. dell’Argentina, nei confronti di Dybala: “La prima uscita di Sampaoli è stata abbastanza critica, però penso che poi gli abbia fatto capire che è nei suoi piani, quindi credo che lo volesse stimolare. Paulo lo vedo sereno e tranquillo, che si allena bene, e penso che sia la cosa migliore per lui e per noi perché in campo abbiamo bisogno di lui in questi due mesi finali”.