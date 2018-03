Tre vittorie consecutive e una rincorsa all’Europa che prosegue, dopo la sosta per le Nazionali la Fiorentina è pronta a scendere nuovamente in campo per dare seguito alla striscia positiva. Sfida delicata per gli uomini di Stefano Pioli, attesi al Franchi dallo scontro con il Crotone di Walter Zenga, alla disperata ricerca di punti salvezza. Gara da affrontare con il giusto piglio, a differenza di quanto accaduto nel girone di andata: parola di Pioli, che in conferenza stampa ha presentato la sfida ai rossoblu. "Nel match di andata abbiamo giocato con poco ritmo, sbagliando tanto in fase di prima costruzione. Questi sono due fattori che dovranno essere sviluppati meglio – ha detto l’allenatore della Fiorentina -, servirà maggiore precisione e più lucidità in fase di gestione. Siamo consapevoli di poter giocare soltanto con intensità, ma la sosta è stata positiva in questo senso. Zenga? Lui mi conosce e io conosco lui perché abbiamo giocato insieme anche in Under 21. Da quando è arrivato al Crotone ha trasmesso una mentalità offensiva, la sua squadra tende sempre ad attaccare quindi ci aspetta una sfida complicata".