ICC 2018: presenti Juve, Roma, Milan e Inter

Appuntamento prestigioso per Juventus, Inter, Milan e Roma in estate, nel mese di luglio le quattro squadre che staranno preparando l’inizio della prossima Serie A prenderanno parte all’International Champions Cup. Sesta edizione per questo torneo di amichevoli che inizierà nei prossimi mesi, a Miami sono state svelate le avversarie dei quattro club italiani che giocheranno dunque insieme a sei formazioni inglesi, due tedesche, quattro spagnole, una portoghese e una francese. Dopo l’annuncio dello scorso 13 aprile - in cui era stato deciso che 14 gare sarebbero state giocate negli Stati Uniti, anche in base alle sedi dei ritiri delle varie squadre, 5 in Europa è una a Singapore - è stato reso noto anche il calendario della competizione che vedrà il primo match tra Siviglia e Benfica il prossimo 20 luglio alle ore 14:00. 18 club totali e quattro squadre italiane tra cui anche la Juventus, che tornerà negli USA durante l’estate anche per giocare l’All Star Game contro le stelle della MLS.

Bayern, Benfica e Real per la Juve

Gli avversari della squadra bianconera saranno Bayern Monaco, Benfica e (ancora) il Real Madrid, come si legge sul sito ufficiale del club: "Come sempre, gli avversari di questa competizione saranno di altissimo livello: Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid, contro cui la Juve scenderà in campo rispettivamente il 25 luglio a Philadelphia, il 28 in New Jersey e il 4 agosto a Washington. La Juventus e il Bayern Monaco si incontreranno per la prima volta dal 2016: la gara verrà disputata al Lincoln Financial Field di Philadelphia, in grado di ospitare quasi 70.000 spettatori. Lo stadio è inoltre la casa dei Philadelphia Eagles, campioni NFL in carica. I Bianconeri ritornano nell’area di New York/New Jersey per la seconda pre-season consecutiva. In programma c’è la gara contro i portoghesi del Benfica, che si terrà sabato 28 luglio alla Red Bull Arena. L’ultimo incontro tra Juventus e Benfica risale al 2014, quando le due compagini si sono sfidate nella semifinale di Europa League. La Juventus non ha bisogno di presentazioni per conoscere l’ultimo avversario della tournée a stelle e strisce. Sabato 4 agosto al FedEx Field di Washington si troverà infatti di fronte il Real Madrid. I Bianconeri e i Blancos non si affrontano in amichevole dalla Peace Cup del 2009 a Siviglia".

Roma impegnata a San Diego, Dallas e New York

La Roma affronterà invece Barcellona, Real Madrid e Tottenham a San Diego, Dallas e New York. Sempre sul sito dei giallorossi, il club è poi entrato nei dettagli, partendo dalle date delle gare: "25 luglio: Roma-Tottenham al SDCCU Stadium di San Diego alle 19:05. 30 luglio: Roma-Barcellona all’AT&T Stadium di Dallas alle 21:05. 7 agosto: Roma-Real Madrid al MetLife Stadium di New York alle 20:05. Dunque per la prima volta negli ultimi quattro anni, i giallorossi torneranno nella West Coast degli Stati Uniti, con la sfida contro il Tottenham a San Diego, in California. Le due squadre si sono già affrontate nella scorsa edizione, con gli uomini di Eusebio Di Francesco vittoriosi per 3-2 con un gol in extremis di Marco Tumminello. Dalla California al Texas, per la seconda sfida all’AT&T Stadium di Arlington, un impianto all’avanguardia con una capienza di 100.000 posti. Qui i giallorossi ritroveranno il Barcellona dopo l’incredibile doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Infine, il tour si concluderà al MetLife Stadium di East Rutherford, casa dei New York Giants e d dei New York Jets, contro il Real Meadrid, un’altra della semifinaliste della Champions League".

L’Inter aveva vinto il torneo nel 2017, il Milan torna negli USA

Anche i nerazzurri di Spalletti tornano alla International Champions Cup. L’Inter, vincitore dell'edizione di Singapore del 2017, si presenterà al via di un torneo rinnovato nella forma e anche nella sostanza, questi gli impegni della squadra questa estate che per i nerazzurri si giocheranno in Europa: "Mercoledì 1 Agosto Chelsea F.C. vs. FC Internazionale - Gothenberg, Ullevi Stadium. Martedì 7 Agosto FC Internazionale vs. Sevilla - Lecce, Stadio Via del Mare. Domenica 12 Agosto: Atlético de Madrid vs. FC Internazionale - Madrid, Wanda Stadium". Torna invece in America il Milan di Gennao Gattuso per affrontare Manchester United, Tottenham e Barcellona: "Milan-Manchester United: mercoledì 25 luglio: ore 20.00 locali, allo stadio Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles). Tottenham-Milan: martedì 31 luglio, ore 19.30 locali, all'U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota). Milan-Barcellona: sabato 4 agosto, ore 17.0o locali, al Levi's Stadium di Santa Clara (Bay Area)".

La formula

La ICC 2018 inizierà il 20 luglio e finirà il 12 agosto, proponendo un nuovo format, garantendo tre big match a ogni formazione. 27 gare in 22 città di tutto il mondo, una sola vincitrice globale tra America, Europa e Singapore e Europa. Una serie di grandi amichevoli per testare anche il livello e la condizione delle squadre che si avvicinano all’inizio della stagione. Ogni squadra disputerà tre partite e andrà a comporre un'unica classifica secondo le seguenti regole: 3 punti in caso di vittoria nei tempi regolamentari (non sono previsti supplementari); 2 punti in caso di vittoria ai calci di rigore; 1 punto in caso di sconfitta ai calci di rigore.