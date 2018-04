Koulibaly di testa, Milic di... festa. Se il difensore senegalese, match winner contro la Juve, è diventato l'eroe della serata di Torino, il croato Hrvoje Milic si candida al ruolo di "party boy". Il fatto curioso è che l'ex terzino viola (la Fiorentina lo portò in Italia nell'estate del 2016 acquistandolo dall'Hajduk Spalato) non ha giocato nemmeno un minuto in Serie A con la squadra di Sarri. L'allenatore del Napoli, si sa, non ama particolarmente il turnover, ma Milic non sembra accusare il mancato utilizzo come invece fanno altri colleghi, che si deprimono isolandosi nella tristezza. Uno spogliatoio felice riflette un gruppo vincente: Milic, 0 minuti con la maglia del Napoli, è l'espressione di questo concetto.

Lo scudetto di Milic: altro che scaramanzia!

Il croato, tra l'altro, è uno dei pochi napoletani che non si fa problemi a pronunciare la parola "scudetto". La scaramanzia non lo riguarda, come dimostra il post che pubblicò su Instagram al suo arrivo a Napoli: "Di nuovo in Italia, questa volta per vincere lo scudetto", il suo proposito scritto nero su bianco, con tanto di hashtag #scudetto. Notare anche l'hashtag #familianapoli, che all'epoca poteva sembrare un po' affrettata ma a dimostrare dai festeggiamenti di Torino, vien da dire che la passione di Milic per l'azzurro sia qualcosa di innato.