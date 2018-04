Il visionario Sarri può fare un’impresa che appartiene a un altro calcio

Maurizio Sarri è un visionario. Uno che porta avanti la sua idea di gioco contro tutto e tutti, a dispetto di ogni cosa facendo anche scelte criticabili e discutibili (relativo al poco turnover anche se un po’ l’ha fatto nelle ultime settimane). Lo guardavo pochi minuti prima del gol di Koulibaly: la tensione, la concentrazione e la spinta emotiva che dava in panchina era altissima. Mentre in Allegri vedevo preoccupazione ed il desiderio che si consumassero minuti per arrivare alla fine. Oggi Sarri ha la possibilità di fare un’impresa (teorica) di un calcio di un altro tempo, sono 30 anni che non vediamo una squadra di 13 elementi giocare per il campionato. Comunque vada a finire, ci sono 13 giocatori che stanno andando contro una corazzata che ha il doppio del fatturato, un’abitudine a vincere incredibile. Credo che in questo momento la piazza di Napoli, la città insieme alla squadra, abbiano stretto un sodalizio fortissimo. I tifosi ci hanno creduto anche quando nessuno ci avrebbe pensato, ad una cosa del genere…hanno spinto loro la palla dentro la porta contro il Chievo. Questo Napoli è una storia che appartiene ad un altro calcio, anche se non dovesse arrivare fino in fondo, è un’impresa che un po’ mi ricorda quella del Leicester. La storia del Napoli è bella perché è fondata sul coraggio di puntare sulla qualità del gioco che è di pochi.