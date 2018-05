Tre punti in rimonta contro il Bologna che avvicinano ancora di più la Juventus al tricolore: Napoli adesso staccato di 7 punti (la formazione di Sarri scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Torino al San Paolo) dopo la vittoria bianconera allo Stadium. "Scudetto? Se lo vinceremo sarà il più bello e il più difficile, sia perchè sarebbe il settimo, sia perchè la Juventus ha giocato sempre in tutte le competizioni. Gli scudetti vinti sono tutti belli, ma questo potrebbe essere il più difficile perchè il Napoli ha fatto un grande campionato", le parole dell'allenatore della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Max Allegri analizza poi il match vinto contro il Bologna: "E' stata una gara che ci siamo complicati con quel pasticcio, nel calcio capitano queste cose. Il Bologna si è chiuso bene, poi una volta pareggiata la partita si è sbloccata e la squadra ha fatto bene ed è stata padrona del campo. E' stata una vittoria importante, adesso mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia e bisognerà preparare al meglio questo sfida", le parole dell'allenatore bianconero.

"Marchisio? Meglio in un centrocampo a tre"

"Ci mancano ancora tre puntoi per avere l'aritmetica certezza dello scudetto, bisogna conquistarli. Se domani guarderemo la partita del Napoli? Domani mattina ci alleneremo in vista della finale di Coppa Italia", ha aggiunto Allegri. Che è poi tornato sulla gara vinta contro il Bologna: "Nel secondo tempo serviva una reazione rabbiosa, non era facile perchè si sono difesi bene. Nel secondo tempo però è stata un'altra partita. Se resteremo a Roma dopo mercoledì? No faremo ritorno a Torino giovedì mattina, 4 giorni sono lunghi". Pensiero finale su Marchisio: "E' un giocatore importante, in un centrocampo a due fa più fatica per caratteristiche, con due mediani di lato è sempre un ottimo calciatore. Higuain non è riuscito a fare gol ma si è sacrificato molto per la squadra, Douglas Costa l'ho visto solo stamattina in ritiro, ieri gli è nata la bambina", ha concluso Max Allegri.