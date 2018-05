Contro il Benevento è arrivata una sconfitta, ma il Genoa è ormai già salvo da tempo grazie anche all'ottimo lavoro di Davide Ballardini. L'allenatore rossoblù ha quindi parlato anche di futuro, in particolar modo quello di Mattia Perin. Per il portiere potrebbe essere l'estate del grande salto in una grande squadra: "Se avrà una chiamata da un club importante lo saluteremo, altrimenti lui una squadra ce l'ha già – ha dichiarato l'allenatore del Genoa a Sky Sport – Se ha la possibilità di andare in una grande squadre deve andarci, ma oltre quelle cinque grandi del nostro campionato non vedo altre possibilità per lui. E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non solo in Italia ma in tutto il mondo".