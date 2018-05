Simpatico siparietto a Castel Volturno, con protagonista Dries Mertens e una tifosa... speciale. Nonna Concettina, innamorata dell'attaccante del Napoli e che finalmente ha potuto incontrarlo. Lo ha aspettato e abbracciato, poi si è presa anche la sua maglia con tanto di dedica. "Come stai?" - le chiede il belga con grande simpatia - "guarda che cosa ho portato per te". Ed ecco la maglia azzurra, che Dries le firma "in diretta" con tanto di cuore. "Come sei bello, in tv non sei così bello" - gli dice in napoletano. Nonna Concettina ringrazia, quasi non ci crede. "Guardiamo tutte le partite insieme" - assicura chi l'ha accompagnata a incontrare il suo idolo. Anziani o bambini, il calcio sa emozionare a prescindere dall'età di chi lo ama e ne apprezza i protagonisti.