Sorrisi e buon umore, nonostante il sogno Scudetto svanito a poche giornate dal termine. Il Napoli si è ritrovato per la cena di fine anno, nella consueta location di Villa D'Angelo. Per alcuni, sicuramente, l'ultimo appuntamento dell'avventura azzurra. Per Pepe Reina, in scadenza di contratto con gli azzurri e già da tempo promesso sposo del Milan. Ma anche per l'altro portiere Rafael, che ha già salutato la città ed è in cerca di una nuova avventura. Domenica ci sarà l'ultima partita di campionato contro il Crotone, con il Napoli che però non ha più nulla da chiedere a questo finale di stagione. Il titolo è sfumato nelle scorse settimane, conquistato della Juventus per il settimo anno di fila. E la formazione di Sarri ha già battuto, grazie alla vittoria contro la Sampdoria, il record di punti fatto lo scorso anno. Restano novanta minuti prima della conclusione della stagione, in attesa di conoscere il futuro dell'allenatore e dei calciatori protagonisti di un'annata comunque positiva. Nel frattempo, a Villa d'Angelo, una serata per staccare e per salutare la stagione 2017/2018. Il capitano Hamsik, Maggio, Rafael, Rog, Zielinski e Ounas tra i primi ad arrivare. Presente, ovviamente, anche Maurizio Sarri, anche lui sorridente al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. A concludere la serata una torta con la scritta "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione": sogno che gli azzurri dovranno inseguire il prossimo anno.