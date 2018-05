Un altro doblete (Scudetto e Coppa Italia), un'altra festa per le vie di Torino. Sabato 19 maggio, dopo l’ultima partita della stagione contro l'Hellas Verona, la Juventus festeggerà con i suoi tifosi i due trofei vinti in questa stagione: prima all’Allianz Stadium, dove riceverà la Coppa, simbolo della vittoria nel Campionato italiano, poi il grande saluto ai tifosi a bordo di un bus scoperto. La passerella sarà anche l'ultima per Gianluigi Buffon, che ha annunciato proprio giovedì, dopo un'attesa conferenza stampa, il suo addio alla Juventus. I supporter avranno quindi la possibilità di salutare il capitano di mille battaglie bianconere pronto, forse, a continuare a giocare un'altra stagione ma all'estero. Sul proprio sito internet ufficiale, il club ha anche pubblicato le ordinanze del Comune e della Prefettura di Torino con le prescrizioni per i tifosi che parteciperanno alla festa. "Preso atto del fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine senza riguardo alla pulizia e all'igiene del suolo e dell'abitato", la prefettura ha richiesto inoltre di "valutare l’adozione di apposito provvedimento di divieto di vendita, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine o in contenitori che possano essere impropriamente utilizzati costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, dalle ore 15 di sabato 19 maggio alle ore 2 di domenica 20 maggio nell’area cittadina interessata dalla manifestazione".