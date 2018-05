Lazio-Inter, le chiavi tattiche della sfida

Sia Inter che Lazio sono consapevoli di giocarsi uno spareggio, e che perdere significherebbe dover modificare tanto il giudizio sull'intera stagione corrente, quanto i progetti per quella futura (in palio non c’è solo la vetrina della Champions, ma anche i 40 milioni che i gironi assicurano). Se per l’Inter la vittoria è l’unico risultato utile, il fatto che la Lazio possa permettersi anche il pareggio potrebbe cambiare l’approccio della squadra di Inzaghi alla gara, ma non ha modificato la necessità di riavere in campo i giocatori che nelle ultime settimane hanno saltato le partite. Entrambe le squadre hanno recuperato giocatori importanti, ma è la Lazio che ha forzato la mano per avere la possibilità di schierare il suo 11 titolare. L’Inter dovrebbe tornare a schierare Miranda in difesa al posto di Ranocchia, mentre Gagliardini non dovrebbe partire titolare (al suo posto Vecino). Per la Lazio i rientri sono anche di più dato che parliamo di Luiz Felipe, Parolo e soprattutto Immobile (Luis Alberto al momento non sembra poter cominciare al posto di Felipe Anderson). Proprio il centravanti della Lazio e della nazionale è l’osservato speciale di questa partita, perché la sua assenza è coincisa con gli ultimi due pareggi della squadra di Inzaghi, che hanno portato a questo spareggio si fatto.

Quanto conta il ritorno di Immobile

Immobile ha un gioco ormai in osmosi con i compagni del reparto offensivo, che lo porta a fare continui movimenti alternando quelli incontro a quelli in profondità così da trovare il momento giusto per poter sfruttare il filtrante dei rifinitori. Quando gioca Caicedo la Lazio utilizza il suo fisico possente per far salire tutta la squadra, lanciando su di lui per poi giocare la seconda palla (una situazione simile a quella già vista con Milinkovic-Savic) e sfruttandone la propensione al contrasto duro. La Lazio con Caicedo si trova un giocatore che, pur con caratteristiche diverse, replica in parte il gioco del centravanti titolare: ma se Immobile esalta la produzione offensiva della sua squadra con i suoi movimenti senza palla, dopo aver cucito il gioco, Caicedo fatica a moltiplicare le opzioni di passaggi, facendo da target fermo in area di rigore. Oltre al fatto che al momento della finalizzazione è difficile per Caicedo salire al livello avuto da Immobile in questa stagione.